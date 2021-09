Menschen mit körperlicher Behinderung, wie habt ihr Sex?

Sex ist mittlerweile so gut wie überall: in der spanischen Serie „Elite“ kommt eigentlich keine Folge ohne eine Sexszene aus, in ihrem Lied „Wap“ singt die Sängerin Cardi B als eine der ersten Frauen explizit über weibliches Verlangen. Doch obwohl Sex so immer weiter enttabuisiert wird, gibt es ein Thema, das nirgendwo so richtig seinen Platz bekommt: Sex von Menschen mit einer körperlichen Behinderung.