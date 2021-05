„Werkstätten sind das komplette Gegenteil von Inklusion”

Lukas Krämer kennt sich mit Wasserhähnen aus. Insgesamt fünf Jahre hat er sie überprüft und montiert, in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz). Und Lukas Krämer ist es gewohnt, hart zu arbeiten – trotz seiner Behinderung. Vor fünf Jahren hat er jedoch entschieden, dass er nicht mehr in der Werkstatt arbeiten möchte. Der Grund: der seiner Meinung nach zu geringe Lohn. 1,35 Euro pro Stunde hat er bei rund sechseinhalb Stunden Arbeit am Tag verdient, am Ende des Monats kamen dann zwischen 180 bis 250 Euro dabei raus. „Ich habe in der Werkstatt viel Ärger und Frust über die Jahre aufgebaut,“ erzählt er am Telefon.