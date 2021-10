Männer, habt ihr nie gelernt, richtig zu putzen?

Das hört sich jetzt wahrscheinlich spießig an, aber der Gedanke daran, dass ein klitschnasser Wischmob mal hier, mal dort über einen Holzboden fährt und jede Menge Staubflusen hinter sich herzieht, macht auch mich richtig kirre. Meine Mutter brachte mir nämlich schon als Kind bei: Der Mob wird erst in einem Eimer voll Wasser gemischt mit sanftem Putzmittel nass gemacht, dann ausgewrungen, bis er nicht mehr tropft, dann in Achterbahnen über den Boden gezogen. Nur so, das habe ich gelernt, wird der Boden richtig fleckenfrei sauber.

Er verstand unter „Bad putzen“, die Ablagen einmal kurz mit Klopapier abzuwischen

Natürlich sagen der Freund meiner Freundin, ihre Empörung über seinen Putzstil und meine Achterbahnen beim Wischen noch rein gar nichts darüber aus, ob es, was das Thema Putzen angeht, wirklich einen signifikanten Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt. Aber Statistiken quantifizieren das. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab 2019 beispielsweise, dass Frauen und Männern Sauberkeit zwar gleich wichtig ist. Auf die Frage „Wer putzt bei Ihnen zu Hause?“ antworteten aber 84 Prozent der Frauen mit „Ich selbst“, von den Männern sagten das nur 58 Prozent.