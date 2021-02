Warum ich keine Sachen in der Wohnung meines Partners lasse

Der banale Grund ist, dass Alltagslogistik nicht gerade meine Stärke ist und mir darum einfachste Aufgaben schnell sehr komplex erscheinen. Wäsche waschen, einkaufen, Sport machen, das Rad zur Reparatur bringen, zur Post gehen, kochen, die Zeitung lesen, Freundinnen und Freunde treffen: Was davon ich wann am besten wie erledige, was sich dafür wann am besten wo befindet und was ich darum wann wohin mitnehmen muss, das alles bringe ich selten geordnet in meinem Gehirn unter. Darum neige ich dazu, mich zu verzetteln, sodass ich am Ende irgendwas schnell zusammenraffen oder irgendwodrin umständlich kramen muss, damit alles hinhaut. Voraussetzung für das Hinhauen ist aber, dass sich alles, was ich zusammenraffen oder in dem ich kramen kann, gesammelt an einem einzigen Ort befindet.