Zwillinge, wärt ihr lieber Einlinge?

als ich klein war, wollte ich einer von euch sein. Vom einzigen eineiigen Zwillingspaar in unserer Kleinstadt bleibt mir ein Bild genau in Erinnerung: Beide zusammen auf einem Mofa, beide mit Neunzigerjahre-Mittelscheitel und dunkelgrünen Pullis, wie sie lachend an mir vorbeifuhren. Ich beneidete sie um diese vom Schicksal gewollte Verbindung zwischen ihnen. Ich nahm sie wahr wie einen einzigen Menschen, den es zweimal gab und für den dadurch alles einfacher wurde – doppelt so stark, doppelt so klug, nie alleine. Außerdem stellte ich mir vor, dass eine exakte Kopie von mir auch eine Art Rückversicherung wäre, dass ich okay bin. Und dass dadurch der Druck, der auf mir als einzigartigem Wesen lastete, auf jemand anderen mitverteilt werden könnte. Zwillinge: nur Pros, keine Cons.