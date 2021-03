Die Geschichten hinter gemeinsamen Tattoos

Wir wollten ein Partner-Tattoo, weil wir uns dadurch verbunden fühlen und das jeder gerne sehen darf. Wenn es so etwas wie Seelenpartner gibt, dann haben wir einander gefunden. Selbst wenn es einmal nicht mehr funktionieren sollte, ist das Tattoo etwas Besonderes und soll uns immer an die tolle gemeinsame Zeit erinnern und daran, wie sehr wir einander brauchen. Wir hören sehr oft, wie süß unser Tattoo sei, aber mindestens genauso oft, was wir machen, wenn wir uns trennen sollten. Wir beide wollen es behalten, denn diese Zeit kann uns keiner mehr nehmen. Wenn man kein Partner-Tattoo machen will, aus Angst, sich zu trennen, dann sollte man auch besser nicht heiraten – das kostet bei der Trennung nämlich mehr als das Lasern.“