Was ist die beste Reaktion auf ein Coming-out?

ich kann euch ja mal von ein paar Reaktionen erzählen, die ich ganz gut fand. Zum Beispiel die meiner Mutter: Die war kurz verdutzt, überlegte dann schnell, dass die Gesellschaft nicht mehr ganz so homophob ist wie früher und dass ihr Kind okay sein wird – und wollte danach wissen, ob ich denn gerade verliebt sei. Die des jungen Mannes, der mich auf der Straße angesprochen und um ein Date gebeten hatte, und der dann meinte: Oh, dass ich lesbisch bin, sei schade für ihn, aber er würde mich trotzdem gerne kennenlernen. Die meiner Mitbewohnerin, die mich auf dem Weg in eine Bar gefragt hatte, auf welche Männer ich stehen würde – und sich dann sofort entschuldigte, weil sie verstand, dass sie mit solchen Fragen dazu beiträgt, dass Heterosexualität als Norm gilt. Die ihre Frage deshalb umformulierte und einfach weiter mit mir quatschte – und später wissen wollte, was sie besser machen könne.