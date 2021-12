Gläubige Homosexuelle, wie vereinbart ihr euren Glauben mit eurer sexuellen Identität?

Deswegen habe ich oft Angst, mich vor religiösen Menschen als lesbisch zu outen. Noch nie habe ich ein homosexuelles Paar in der Kirche gesehen. Ich weiß nicht, wie andere gläubige Queers mit all den genannten Ambivalenzen umgehen. In dieser Hinsicht fühle ich mich oft alleine – und mir fehlen Vorbilder. Sehr geholfen hat mir das Buch „Her name in the sky“ von Kelly Quindlen. Der Roman hat eine katholische, queere Protagonistin, ohne alle lesbischen Klischees zu bedienen. Obwohl ich noch nie zwei Frauen gesehen habe, die Hand in Hand die Kirche betreten, hilft es mir, zu wissen, dass es anderen Menschen auch so geht wie mir. Dass ich nicht die einzige lesbische Christin bin.