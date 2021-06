Bisexuelle Frauen, wie flirtet ihr mit anderen Frauen?

Gibt es Zeichen, auf die man achten kann und an denen man merkt, dass die Person Interesse an mehr als einer Freundschaft hat? Bei Männern merke ich irgendwann, dass sie mit mir flirten. Doch in meinen Freundschaften mit Frauen ist es oft normal, dass wir sehr eng miteinander sind, uns umarmen, manchmal kuscheln und Händchen halten. Genauso machen wir uns Komplimente zu unseren Outfits oder zum Make-up. Darum würde es mir, glaube ich, schwerer fallen, zu bemerken, wenn eine Frau versuchen würde, durch Körperkontakt oder nette Worte zu flirten.