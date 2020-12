Wieso Medien ihren Umgang mit Rassismus ändern müssen

Wenn wir schon bei Kritik an redaktionellen Entscheidungen sind, sollten wir auch über einen problematischen Frame, also einen medialen Kontext, sprechen, der rassistische Ressentiments befeuern kann: Bevor es die grafische Darstellung des Coronavirus gab, wurden Artikel zum Thema Corona meist mit Stockfotos von Asiat*innen bebildert, die eine Maske trugen – egal ob in der Zeit, im Spiegel oder in der FAZ. Diese Bildauswahl suggeriert, dass Asiat*innen in direktem Zusammenhang mit dem Virus stehen. Die Tagesschau veröffentlichte trotz anhaltender Kritik an diesem Bild-Frame erst vergangenen Monat eine problematische News-Kachel. „Rekord bei Neuinfektionen“ hieß es da in Bezug auf die Fälle in Deutschland. Zu sehen war eine ostasiatische Frau mit Mundschutz. Angesichts der Tatsache, dass viele südost- und ostasiatische Länder das Virus besser im Griff haben als Europa, ist das besonders ärgerlich.