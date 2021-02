Warum Sophie ihren Freund erfunden hat

Marlon, wie er in einem weißen Hemd an seinem silbernen Mercedes lehnt – groß, trainiert, mit dunklen Locken, die er nach hinten gelt. Dieses Foto hat Juliane noch immer im Kopf. Marlon ist der Freund von Sophie, mit der Juliane studiert hat. Das Foto ist der Bildschirmhintergrund von Sophies Laptop. Drei Jahre lang sieht Juliane es fast jeden Tag in der Uni, genauso wie sie Sophie fast jeden Tag sieht. Die beiden sind eng befreundet, machen jedes Projekt zusammen, erzählen sich alles. Denkt Juliane zumindest. Bis zu dem Tag, an dem sie erfährt, dass es Marlon gar nicht gibt. Also es gibt ihn, aber er ist nicht Sophies Freund. Niemand war bisher Sophies Freund. Aber Marlon ist nicht der Erste, den sie dafür ausgibt.