Warum ich als Erwachsener die Suche nach Ostereiern brauche

Unsere schon längst ergrauten Eltern haben, als wir noch schliefen, bunte Schoko-Eierchen in entzückenden kleinen Nestchen, gülden schimmernde Schoko-Häschen mit Glöckchen und allerlei anderes Naschwerk mit angehängten Verniedlichungsformen in Blumenbeeten, auf Bäumen, im Schuppen und am Teich versteckt. Sie haben dabei vergnügt gekichert, besonders bei so frechen Versteck-Ideen wie dem Briefkasten. Aber ihr Spaß ist nur ein Vorgeschmack auf die kleinkindliche Extase, mit der wir in den Garten rennen, wenn unser Vater gerufen hat: „Buben! Schnell! Der Osterhas war da! Ich hab noch sein Schwänzle aus dem Gartentor huschen sehen!“