„Dieser Tag ist ein Mahnmal für unsere Gesellschaft“

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten Nazis in Deutschland Synagogen nieder, zerstörten Geschäfte und ermordeten Menschen jüdischen Glaubens. Auch 2019 wird in ganz Deutschland der Nacht gedacht, die als Auftakt für den größten Völkermord Europas gilt. Der 9. November ist bei Jüdinnen und Juden immer noch sehr präsent. Mascha Schmerling hat die Organisation rent a jew mitgegründet. Wir haben mit ihr vergangenes Jahr darüber gesprochen, warum ihre Organisation wichtig ist, für was der 9. November stehen sollte und wie es heute um den Antisemitismus in Deutschland steht.