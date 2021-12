Eine Anleitung für passiv-aggressive Weihnachten

Die Erwartungen an Weihnachten sind groß dieses Jahr, denn das Fest ist 2020 für viele Menschen ausgefallen. So richtig gemütlich muss das jetzt werden, Leute, aber so richtig! Wir haben das verdient: Uns in Behaglichkeit einzumummeln wie die Pinienkern-Aprikosen-Füllung in eine Bratgans. Und durch das duftende, warme Fleisch um uns soll nur gedämpft der heilsame Klang einer Bundespräsidenten-Weihnachtsansprache dringen: „Beisammensein“, „Besinnung“, „Innehalten“.