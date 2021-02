„Sie wollten nur einen arabischen Macho, der sie dominiert“

Nach einem Jahr in Deutschland erhielt ich endlich Asyl. Ich begann, mich wieder in einer NGO für andere Flüchtlinge zu engagieren. Dabei habe ich immer wieder erlebt, dass manche Menschen in Deutschland Geflüchteten nur helfen, weil sie mit ihnen schlafen wollen. Einmal haben wir versucht, Wohnungen für queere Geflüchtete zu finden. Ein Mann bot ein Zimmer in seiner Wohnung an. Als er erfuhr, dass ein 40-jähriger Mann aus Russland zu ihm ziehen sollte, sagte er uns: Ich hätte lieber einen jungen Syrer.