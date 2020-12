„Ich möchte mit einer Frau zusammen sein, der egal ist, woher ich komme“

Aber es hat auch Vorteile, wenn der Vater aus einem anderen Land kommt. Jedes Mal wenn ich in den Ferien in den Libanon flog, tauchte ich in eine andere Welt ein. Mit 18 fing ich an, mit meinem Cousin die Clubs der wohlhabenden christlichen Viertel Beiruts zu entdecken. Dort interessierten sich viele Frauen oft erst dann für mich, als sie erfuhren, dass ich einen anderen kulturellen Hintergrund habe. Deswegen war ich als Ausländer für sie plötzlich interessant und musste Tausende Fragen über Deutschland beantworten. Trotzdem wollte noch nie eine libanesischen Frau mit mir schlafen. Das liegt nicht daran, dass dort die jungen Menschen vor der Ehe keinen Sex haben. Zumindest in den wohlhabenden Vierteln sind sie genauso freizügig wie in Europa. Der Grund ist ein anderer: Ich kenne die genauen Datingregeln im Libanon einfach nicht und weiß nicht, wie ich mich nach dem ersten Kuss verhalten soll.