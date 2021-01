„Viele Männer denken, dass sie es sich erlauben können, mich anzufassen“

Meine erste Erfahrung mit sexueller Belästigung habe ich in Europa gemacht. Ich war 18 Jahre alt und machte mit einer Freundin Urlaub in Rom. Während einer Busfahrt spürte ich eine Hand an meinem Hintern. Eine Sekunde später war die Hand wieder weg und der Täter aus dem Bus gestiegen. Ich hörte, wie er sich draußen am Telefon auf Arabisch unterhielt. Er war offenbar Ägypter. In diesem Moment fühlte ich mich komplett hilflos. Seit diesem Tag wurde ich viele weitere Male sexuell belästigt, meistens in Kairo. Die ständige Bedrohung, in Kairo auf der Straße sexuell belästigt zu werden, beeinflusst mein Verhalten. Wenn eine Gruppe Männer auf mich zu geht, wechsle ich schon mal die Straßenseite. Außerdem bin ich inzwischen eine Meisterin darin, meine Tasche so zu tragen, dass sie meinen Hintern verdeckt. Einmal hat mir ein Mann auf die Schulter getippt. Ich drehte mich um und war bereit zum Angriff. Doch er suchte nur nach einer Straße.