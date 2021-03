„Ich finde in Deutschland einfach keine Freundin“

Im Flüchtlingslager habe ich oft an meine Freundin gedacht. Ich wollte sie heiraten, damit sie zu mir nach Deutschland kommen kann. Auch deshalb wartete ich so ungeduldig darauf, Asyl zu bekommen. Als ich mit meiner Freundin telefonierte, sagte ich ihr, dass meine Eltern vorhätten, ihre Familie zu besuchen. Vor der Hochzeit ist es in Syrien Tradition, dass die Familie des zukünftigen Ehemanns die Familie der Ehefrau besucht. Doch sie sagte nur: ‚Nein, das will ich nicht.‘ Ich blieb still und fragte nicht nach dem Grund. Für mich war in diesem Moment klar: Es ist Schluss.

Ich bin inzwischen seit sieben Jahren von meiner Ex-Freundin getrennt. Ich glaube, dass unsere Beziehung damals zerbrochen ist, weil wir uns zwei Jahre lang nicht sehen konnten. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit ihre Gefühle für mich verloren gegangen sind. Als ich nach neun Monaten endlich Asyl erhielt, habe einen Sprachkurs besucht und bin zum Studieren in eine hessische Stadt gezogen. Hier finde ich es viel schwerer als in Syrien, eine Freundin zu finden. Ich habe mich zwar ein paar Mal verliebt, aber eine Liebesbeziehung ist daraus nie entstanden. In den letzten Jahren hatte ich nur ein paar Affären.