Als Kind flog ich mit meiner Familie, mit der ich in Paris lebte, jedes Jahr nach Tunesien. Für mich war damals immer klar, dass ich Araberin bin. Wir haben in unserer Familie oft Arabisch gesprochen und ich wurde muslimisch erzogen. Das änderte sich in meinen späten Teenager-Jahren: Ich begann zu rappen und nachts mit Freundinnen und Freunden auszugehen. Meine Eltern stürzte das in eine Krise: Sie hatten Angst, dass ich mich in eine westliche Frau verwandeln würde, die ihre arabische Herkunft vergisst. Und auch ich war mir nicht sicher, ob ich meine arabische Seite verlieren würde. Mir kam es unmöglich vor, zugleich eine ‚echte Araberin‘ und Französin zu sein. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass mir der Zugang zu beiden Identitäten verwehrt blieb: zu meiner arabischen Identität, weil ich nie in der Heimat meiner Eltern gelebt hatte, und zu meiner französischen, weil meine Eltern aus Tunesien kamen.