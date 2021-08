Diese Olympia-Momente bleiben im Kopf

Dass Stricken nicht nur was für Omas ist, sondern auch was für Spitzensportler, ist spätestens seit diesen Olympischen Spielen klar. Denn der britische Turmspringer Tom Daley verfolgte das Kunstspringen der Frauen mit zwei Nadeln und Wollebausch und werkelte dabei seelenruhig an einem Pulli. Das war nicht nur ein ungewöhnlicher – und irgendwie niedlicher – Anblick, sondern auch ziemlich smart. Das Stricken ist nämlich sozusagen Teil der Strategie. Auf Instagram erklärte der 27-Jährige, sein Hobby habe ihm im Wettkampf enorm geholfen. „Meine Liebe zum Stricken, Sticken und Häkeln hat mich in diesem ganzen Prozess bei Verstand gehalten.“ Und tatsächlich: Stricken ist ein Lifehack fürs Stressmanagement. Neurowissenschaftler Henning Beck erklärte bei Deutschlandfunk Nova, der Grund dafür sei, dass man es nahezu automatisch macht, sobald man es erst einmal kann. Dabei entspannt sich der Bereich im Gehirn, der für die Konzentration zuständig ist. Stricken ist also wie Tagträumen: geistige Versenkung. In Daleys Fall scheint dieser Ablauf zu funktionieren: Erst die Gedanken in Wollwerke versenken und dann den Körper ins Wasser. Mit diesem Prinzip hat er letztlich nämlich Gold gewonnen – und im Anschluss für seine Medaille einen kleinen Halter gestrickt.