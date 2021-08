„Gesunde Gamer*innen sind deutlich leistungsfähiger”

Was ist mit den Augen?

Die Wissenschaft zeigt keinen Zusammenhang zwischen Bildschirmzeit und Augenschädigung. Was man aber sagen muss: Wie bei allen Hobbys, die in der Nahsicht stattfinden, trainiert das viele Spielen am PC die Kurzsichtigkeit. Wenn man lange Zeit auf einen Bildschirm geschaut hat, ist es wichtig, auch einmal auf ferne Ziele zu schauen, das Fenster zu öffnen, in die Ferne zu blicken. So wird das Auge nicht in allein eine Richtung trainiert.