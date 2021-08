Das ist: Beatrice Vio, die ohne Hände und Beine fechtet

Die kommt…

... aus Venedig. Dort kam sie 1997 gesund zur Welt. Mit fünf Jahren begann Bebe damals zu fechten, doch mit elf Jahren erkrankte sie an einer schweren Hirnhautentzündung. Sie war lange im Krankenhaus, und es war unklar, ob sie die Krankheit überleben würde: „97 Prozent aller Personen sterben an der Krankheit“, sagte Bebe einmal in einem Interview. „doch ich gehöre zu den glücklichen drei Prozent, ich habe überlebt.“ Die Ärzte mussten allerdings ihre Beine und ihre Unterarme amputieren. Die Krankheit hat außerdem Narben in ihrem Gesicht hinterlassen.

Die kann …

... weitermachen, kämpfen und ein Vorbild sein. Bebe hat sich nicht unterkriegen lassen. Sie lernte, mit Prothesen zu laufen und ohne Unterarme zu fechten. Sie setze sich dafür ein, an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen – auch, wenn es im paralympischen Fechtsport keine Regelung für Athlet*innen ohne Unterarme und Hände gab. Und schließlich schaffte es Bebe trotz aller Widerstände an die Spitze des paralympischen Fechtsports. So wurde sie berühmt. Auf ihrem Instagram-Kanal folgen ihr mittlerweile mehr als eine Million Menschen.