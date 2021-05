Horror-Party: Nüchtern auf der Ersti-Party

Wir fahren also los, aber schon von Weitem sehe ich Blaulicht. Nicht auch noch das. Polizeikontrolle. Bitte halt’ mich nicht an und lass mich einfach weiterfahren, dachte ich. Ich bin stocknüchtern und überhaupt nicht in der Laune, jetzt auch noch höflich zu dem Polizisten zu sein. Aber klar, natürlich wurden ich und meine besoffenen Mitfahrerinnen erwählt. Schon geübt, befahl ich Sabrina mir den Fahrzeugschein aus dem Handschuhfach zu geben. Du musst nur nett lächeln und ihm deine Papiere zeigen, dann lässt er dich weiter fahren – hoffte ich. Aber das reichte dem Polizisten natürlich nicht. Auch nicht, dass ich auswendig wusste, wie lange mein Erste Hilfe-Set haltbar war. Nein, ich musste ihm auch noch all meine Taschen zeigen und erklären, was das für Tabletten in meinem Portmonee waren (For the Record: Es waren Tabletten gegen Periodenschmerzen).