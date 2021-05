„Du darfst dein Gehirn nicht wie eine Festplatte behandeln“

Und du sagst, dass dieses Zusammenspiel bedeutet, dass man für echtes Wissen etwas „verstehen“ muss und nicht nur „lernen“. Wie muss ich mir den Unterschied konkret im Gehirn vorstellen?

Klassisches Lernen ist oft Auswendiglernen. Man nimmt viele Informationen auf und sie werden im Gehirn zwischengespeichert, in einer Region, die man Hippocampus nennt. In der Nacht, während man schläft, würgt der Hippocampus die wichtigsten Infos des Tages hervor und aktiviert die Muster immer und immer wieder, bis das Großhirn feststellt: „Das ist wichtig, also passe ich mich mal so an, dass diese Muster leichter ausgelöst werden können.“ Klassisches Lernen bedeutet also, sich Informationen reinzuhauen, um sie dann irgendwann fehlerfrei wieder abrufen zu können.