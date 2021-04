So schreibst du eine gute E-Mail an Dozierende

Wer studiert, kommt um eines nicht herum: die Kommunikation mit Dozierenden. Nicht nur in Zeiten von Corona heißt das, dass man E-Mails verfassen muss. Und das kann manchmal ganz schön einschüchternd sein. Wie finde ich den richtigen Ton? Welche (unausgesprochene) E-Mail-Etikette gibt es? Und was mache ich, wenn ich keine Antwort bekomme? Wir haben zwei Dozierende und eine Expertin gefragt, was man bei der digitalen Kommunikation mit Dozierenden beachten muss und was absolute No-Gos sind.