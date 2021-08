Studierende weiter zu vernachlässigen, wird Folgen haben

Zu den finanziellen Engpässen der Studierenden kamen steigende Mieten. Laut „MLP Studentenwohnreport 2020“ stiegen die Mieten für eine studentische Musterwohnung in 27 von 30 der untersuchten Städte während der Pandemie an. Und in fast keinem Fall deckte der Bafög-Wohnzuschlag von 325 Euro pro Monat die Miete ab. Besonders krass ist die Diskrepanz in München, wo eine typische Studentenwohnung mittlerweile 724 Euro kostet. Und während Wohnen für Studierende noch weniger bezahlbar wurde, wurde es gleichzeitig auch viel wichtiger. Schließlich mussten die meisten Studierenden in ihrer Wohnung nicht nur wohnen – sondern auch lernen, Referate vorbereiten, Kurse besuchen und Freund*innen digital treffen. Wenig überraschend ist also, dass jede*r vierte Studierende im Zuge der Pandemie zurück zu den eigenen Eltern gezogen ist.