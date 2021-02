Was Unis von Prüfungen während der Pandemie lernen können

Da man in Open-Book-Klausuren zwar theoretisch alles nachschlagen kann, das aber praktisch unmöglich ist, lernt man außerdem, sich die Prüfungszeit bewusst einzuteilen. Wer es nämlich schafft, in den 60 bis 90 Minuten Prüfungszeit jede einzelne Lösung zu finden, der entstammt entweder einem Marvel-Comic oder hat in der Prüfungsvorbereitung nichts anderes geübt, als zu blättern. Student*innen müssen sich stattdessen fragen: Wann und wie oft ist Nachschlagen wirklich sinnvoll? Während es Sinn ergibt, eine Jahreszahl oder eine Formel nachzuschlagen, hilft einem das Blättern wenig, wenn Zusammenhänge abgefragt werden. Manches Wissen muss man eben im Kopf haben. Nämlich das Wissen, das einem hilft, wirklich zu verstehen.