„WG-Zimmer eignen sich nicht fürs Homeoffice“

Letztes Jahr im Frühjahr fing er zunächst an, Medieninformatik in Ulm zu studieren. Alles fand online statt – er war nie in der Uni. „Das war für mich als Ersti echt ungünstig, ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden konnte.“ Er habe sich durch tausend Links geklickt, um zu erfahren, wie er Literatur beschafft oder wie die Formalia für Hausarbeiten sind. „Ich habe mich allein gelassen gefühlt“, erzählt er. Medieninformatik hat er dann abgebrochen. Es habe keinen Spaß gemacht, er kannte seine Kommiliton*innen nicht, hatte keine Lerngruppe. Nur zwei Nächte schlief er im gemieteten Zimmer in Ulm, dann zog er wieder zu seiner Mutter. Seit Herbst 2020 studiert er jetzt Berufspädagogik in Stuttgart und wohnt wieder zu Hause.