So kommst du in einem geisteswissenschaftlichen Seminar klar

So, die Basis stimmt, jetzt kommt noch der Feinschliff: Die Gesten. Da gibt es eigentlich bloß eine fixe Regel: Sie sollten das Gesagte nicht unterstreichen, sondern eher davon ablenken. Deine Gesten dürfen nämlich auf keinen Fall so aussehen, als hättest du mal so ein Manager-Coaching-Video auf Youtube geschaut. Stattdessen sollten sie eher einer seltsam-nerdig-verschämten Performance gleichen, sie müssen unerwartet und etwas umständlich aussehen – so, als würdest du so intensiv mit Denken und Sprechen beschäftigt sein, dass du nicht merkst, was dein Körper da gerade veranstaltet. Berühre mit der linken Hand über deinen Oberkopf hinweg dein rechtes Ohrläppchen. Stütze dabei dein Kinn auf die rechte Faust (die Denkerpose, mein persönlicher Favorit). Irgendwie sowas.