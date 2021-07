Warum Fantasy so wichtig für junge Menschen ist

Ich würde mich nicht als den klassischen Fantasy-Fan bezeichnen. Ich hatte sogar lange ziemlich feste Vorurteile wie zum Beispiel, dass Fantasy-Welten oft autoritäre Gesellschaftsstrukturen und veraltete Geschlechterbilder reproduzieren. Trotzdem habe ich in den vergangenen Jahren immer mehr Freude am Genre entwickelt. Mir gefällt das Potenzial, so richtig nerdy sein zu können. Fantasy-Welten sind oft unfassbar detailliert. Jedes Wesen, jeder Ort, jede Sage scheint miteinander verknüpft und eine Hintergrundgeschichte zu haben. Mir macht es zum Beispiel großen Spaß, mich in die Vorgeschichte von „Avatar – Herr der Elemente“ zu lesen und ich habe manchmal Tage damit verbracht, die Universum von „Game of Thrones“ oder Studio Ghibli zu erforschen.