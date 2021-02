Fan Fiction ist nicht nerdig – sie ist pures Empowerment!

In einer Umfrage auf einer der größten Fan Fiction-Plattformen Archive of Our Own (AO3) gaben 90 Prozent der teilnehmenden Leser*innen und Autor*innen an, sich als Frauen zu identifizieren, vier Prozent als Männer und sieben Prozent als Genderqueer. Nur 38 Prozent definieren ihre Sexualität als heterosexuell. Das macht AO3 wohl zu einem der wenigen Orte, in denen die Mehrzahl aus queeren Frauen besteht und es mehr genderqueere Personen als männliche gibt. Überraschend ist das kaum: Für heterosexuelle Männer gibt es keine Notwendigkeit sich in die Populärkultur hineinzuschreiben. Schließlich sind sie meistens eh schon die Protagonisten.