Wie man mit (Groß-)Eltern über die Klimakrise redet

Und was kann man tun, wenn der Opa die Klimakrise leugnet?

Klimaleugner:innen sind in Deutschland eine sehr kleine Gruppe. Um die eigene Energie zu schonen, sollte man überlegen, mit wem es stattdessen wirkungsvoller wäre zu reden. Denn ein einzelnes Gespräch wird überzeugte Klimaleugner:innen sicherlich nur selten zum Umdenken anregen, das braucht mehr Zeit – und viel Ruhe, zu erforschen, was hinter der Leugnung an Frust, Sorgen und Ängsten vielleicht steckt. Dennoch ist es wichtig, mit diesem Opa im Gespräch zu bleiben, auch um gesellschaftlich nicht auseinander zu driften. Wichtig ist es dabei, auf Missverständnisse klar hinzuweisen und den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Konsens in den Vordergrund zu rücken. Denn nach der Studie von More in Common aus 2021 sorgen sich 80 Prozent der Menschen in Deutschland um die Klimakrise. Wenn bestimmten Institutionen kein Glaube geschenkt wird, können andere Botschafter:innen herangezogen werden, die die Klimakrise auch ernst nehmen und die glaubwürdiger für die leugnende Person sind. Etwa wenn der Opa die öffentlich-rechtlichen Medien nicht anerkennt, können andere Medien herangezogen werden oder Parteien, andere Familienmitglieder, NGOs.