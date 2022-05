„Ich bin einfach ein Kleinkind, das durch Zufall an einen Doktortitel gekommen ist!“

Estia hat ihre Promotion in Literaturwissenschaft erfolgreich beendet und jetzt doch tatsächlich eine Stelle als Juniorprofessorin an einer renommierten Uni bekommen. Seit einem Monat hält sie Seminare und schreibt parallel mit einer Forschungsgruppe eine Anthologie über die Kulturgeschichte des Genie-Begriffs. Und sie will kündigen.