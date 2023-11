„Bist du sicher, dass wir Bettwanzen haben?“

Gina

OK! WOW! Mein Arzt hat gesagt, dass der Ausschlag nicht von Bettwanzen kommt, sondern ein Symptom ist. Leute, ich habe die Krätze!!! Die bekommt man nur durch langen Körperkontakt. Zum Beispiel, wenn man mit jemandem in einem Bett schläft. Und was soll ich sagen: Der Einzige, mit dem ich in den vergangegnen zwei Wochen in einem Bett gelegen habe, warst du, Lorenz!!!! 10:50