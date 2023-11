„Was du da zusammenfotografiert hast, ist Kitsch. Punkt.“

Jo

Seh ich nicht so. Aber sorry nochmal, ich war da jetzt ziemlich empfindlich. Ich wollte deine Kunst nicht schlecht machen, ich check sie halt nicht. Aber scheinbar tun andere das ja, sonst dürftest du nicht an der UdK studieren. Ich höre, was du sagst, aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Was genau meinst du denn mit Dringlichkeit? Nach was suchen die bei Studierenden? 19:22