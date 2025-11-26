„Es wirkt einfach, als wärst du nicht richtig bei der Sache“
Wer schreibt?
Stella (31) hat gerade ihren neuen Job begonnen. Iris (56) ist schon lange dabei und Stellas Ansprechpartnerin, falls sie mal Fragen hat.
Und warum?
Stella hat ADHS und häkelt während interner Meetings, um sich besser konzentrieren zu können. Iris kennt ein solches Verhalten nicht und versteht nicht, warum Stella das Häkeln braucht.
Und so könnte das aussehen
-
Fr. 3. Okt.
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Stella
-
Iris
-
Iris
-
Mo. 6. Nov.
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Fr. 10. Okt.
-
Iris
-
Iris
-
Stella
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Mi. 15. Okt.
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Di. 21. Okt.
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Do. 30. Okt.
-
Iris
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Mo. 17. Nov.
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Stella
-
Iris
-
Iris
-
Iris
-
Stella