  2. Startseite
  3. Whatsapp-Kolumne

  4. Whatsapp-Kolumne: Häkeln während des Meetings

„Es wirkt einfach, als wärst du nicht richtig bei der Sache“

Stella und Iris arbeiten gemeinsam in einem Team. Dass Stella aufgrund ihres ADHS während der Besprechungen immer häkelt, stört Iris. Sie beschwert sich.
Von Pegah Julia Meggendorfer
FDE

Wer schreibt?

Stella (31) hat gerade ihren neuen Job begonnen. Iris (56) ist schon lange dabei und Stellas Ansprechpartnerin, falls sie mal Fragen hat.

Und warum?

Stella hat ADHS und häkelt während interner Meetings, um sich besser konzentrieren zu können. Iris kennt ein solches Verhalten nicht und versteht nicht, warum Stella das Häkeln braucht. 

Und so könnte das aussehen

  1. Fr. 3. Okt.

  2. Iris

    Hey Stella, sorry, wenn ich dir während des Meetings schreibe, aber sag mal, es sieht so aus als würdest du stricken 😅 10:51

  3. Stella

    Hallo Iris 😊 Ne, ich stricke nicht. Ich häkele. 10:54

  4. Iris

    Während der Besprechung? 10:57

  5. Stella

    Ja, ich brauche das, um mich zu konzentrieren. Kann ich dir später genauer erklären 😊 11:01

  6. Iris

    Ah okay. 11:03

  7. Iris

    Hallo Stella 😊 Also warum häkelst du denn im Meeting? 11:44

  8. Stella

    Ich habe ziemlich ausgeprägtes ADHS. Und das Häkeln hilft mir, mich besser auf das Gesagte zu konzentrieren, weil meine Hände dann beschäftigt sind. 11:47

  9. Iris

    Ah, interessant. Aber hast du keine Angst, dass der Chef sauer wird, wenn er das sieht? 11:51

  10. Stella

    Keine Sorge, das ist abgesprochen 😊 11:53

  11. Iris

    Okay. Interessant. Ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass sowas bei ADHS hilft. 12:02

  12. Stella

    Ja, über neuronale Störungen wie ADHS ist in der breiten Gesellschaft auch noch nicht so vieles bekannt. 12:05

  13. Stella

    Ich habe selbst lange gebraucht, um herauszufinden, was mir hilft, um gut im Arbeitsleben agieren zu können. Und Handarbeit ist da echt das beste. 12:06

  14. Iris

    Verstehe. 12:08

  15. Iris

    Na gut. Wenn das abgesprochen ist, dann gibt's ja kein Problem. 12:09

  16. Mo. 6. Nov.

  17. Iris

    Also ich weiß, das ist abgesprochen, aber heute fand ich das ehrlich gesagt nicht so passend. 11:47

  18. Stella

    Was meinst du? 11:49

  19. Iris

    Dieses Häkeln. Ich weiß, du sagst, es hilft dir, aber es wirkt einfach, als wärst du nicht richtig bei der Sache. 11:52

  20. Stella

    Ich kann verstehen, dass es ungewohnt aussieht. Aber es ist wirklich das Gegenteil. Ich hör damit besser zu. 12:00

  21. Iris

    Ja, aber ich stelle mir vor, wie du das in Kundenmeeting machst. Das geht doch nicht. Die Leute denken, du nimmst das nicht ernst. 12:03

  22. Stella

    Ich mache das nicht in Kundenmeetings. Aber es hilft mir und deswegen war der Chef auch einverstanden, dass ich das zumindest in internen Meetings machen darf. 12:07

  23. Iris

    Na gut. Ich wollte nur sagen, wie es auf mich wirkt. 12:10

  24. Stella

    Total okay. Danke, dass du’s sagst. 12:12

  25. Iris

    Sag mal, was häkelst du da überhaupt immer, wenn ich fragen darf? 15:58

  26. Stella

    Ganz unterschiedlich 😊 Gerade häkele ich Topflappen, aber ich habe auch schon Mützen und Stirnbänder gehäkelt, Untersetzer, Tischsets. Alles, was mir grad so einfällt. 16:01

  27. Iris

    Aha. Und was machst du mit den Sachen, wenn sie fertig sind? 16:04

  28. Stella

    Entweder behalte ich sie und nutze sie selber oder ich verschenke sie an Freunde 😊 Wenn du mal was brauchst, kannst du gerne was bei mir in Auftrag geben! 16:07

  29. Iris

    Ah, okay. Danke, das ist lieb, aber ich brauche aktuell nichts. Hatte mich nur interessiert. 16:09

  30. Fr. 10. Okt.

  31. Iris

    Hallo Stella, du, ich möchte da jetzt kein großes Fass aufmachen. Du bist sehr nett und leistest tolle Arbeit, aber ich habe vorhin beim Mittagessen mit Marianne und Robert geredet. Und die fühlen sich beide auch gestört von deinem Häkeln in den Meetings. 14:24

  32. Iris

    Ich wollte dich deshalb darum bitten, das zukünftig zu unterlassen. Ich weiß, dass es dir hilft, aber meinst du, du könntest es auch ohne schaffen? 14:25

  33. Stella

    Oh okay, schade. Aber wenn das so störend ist, dann versuche ich es mal ohne. 14:27

  34. Stella

    Es kann halt durchaus sein, dass ich dann öfter mal nachfragen muss, was gerade gesagt wurde. Tut mir leid. ADHS ist eben eine Störung. Ich kann mich da nicht einfach „zusammenreißen" oder so. 14:28

  35. Iris

    Verständlich. Wir helfen dir da gerne, wenn du mal was nicht mitbekommst und haben da Verständnis. 14:30

  36. Stella

    Okay. 14:33

  37. Mi. 15. Okt.

  38. Iris

    Stella? Ist alles gut? Tut mir leid, wenn ich nochmal während des Meetings schreibe, aber du wirkst irgendwie gestresst. Kommst du bei allem mit? 10:46

  39. Stella

    Hey Iris, ich wollte nicht nochmal etwas fragen, aber ich habe jetzt nicht richtig verstanden, wer sich um das Folgeprojekt nächsten Monat kümmert. Muss ich dafür dann noch was machen oder kümmert sich jemand anderes? 10:48

  40. Iris

    Oh, ja, du hast ein paar Aufgaben dafür zugeteilt bekommen. Aber das macht nichts, wenn du das nicht mitbekommen hast. Ich kann dir das nach dem Meeting dann gerne nochmal durchschicken. 10:51

  41. Stella

    Okay, danke! Das hilft mir sehr. 10:54

  42. Di. 21. Okt.

  43. Iris

    Hallo Stella, hast du dich um den Versand der Verträge für den neuen Kunden gekümmert? 14:04

  44. Stella

    Was? Das sollte ich machen? Ich dachte, das macht Marina. 14:06

  45. Iris

    Nein, Marina meinte, sie schafft das nicht mehr, bevor sie in Mutterschutz geht. Das hatten wir doch im Meeting am Freitag besprochen. 14:08

  46. Stella

    Oh nein, entschuldige! Das muss mir irgendwie durchgerutscht sein. 14:10

  47. Iris

    Alles gut 🙂 jetzt weißt du's ja. Ich sag den anderen auch, sie sollen dir nach den Meetings immer nochmal schreiben, wenn dir was zugeteilt wurde. 14:12

  48. Stella

    Oh ja, das ist eine sehr gute Idee! Danke 🙂 14:14

  49. Do. 30. Okt.

  50. Iris

    Hallo Stella, kleiner Notfall! Marina hat heute Ausstand, weil sie in Elternzeit geht. Und wir haben ganz vergessen, ihr was zu besorgen. 10:11

  51. Iris

    Du hast nicht zufällig irgendwas Gehäkeltes, was man ihr schenken könnte?? 10:12

  52. Stella

    Oh, tatsächlich habe ich eine Baby-Decke, die ich vor kurzem gemacht habe 🙂 Die liegt sogar hier an meinem Schreibtisch. 10:14

  53. Iris

    Das hört sich perfekt an 😍 Ich habe hier auch noch Geschenkpapier liegen. Dann können wir das schnell verpacken und ihr schenken. 10:18

  54. Stella

    Klar! Können wir gerne dafür verwenden 🙂 10:21

  55. Stella

    Aber nun, da ihr direkt von meiner Häkelarbeit profitiert: Bedeutet das, ich darf während der Meetings wieder häkeln? 😏 10:23

  56. Iris

    Oh, hm. Das müsste man mit den anderen absprechen. 10:27

  57. Stella

    Na, dann sprich das gerne mal ab. So lange behalte ich die Decke bei mir 🙂 10:31

  58. Iris

    Also gut, du darfst wieder häkeln. Robert meinte sowieso, es nervt ein wenig, dass wir wegen dir immer alles im Meeting wiederholen müssen. 10:47

  59. Stella

    Juhuu! 🎉 10:51

  60. Iris

    Das scheint ja wirklich richtig wichtig für dich zu sein. Das hätte ich nicht gedacht. Tut mir leid! 10:55

  61. Stella

    Alles gut 🙂 Du kannst es auch gerne mal ausprobieren. Viele wissen ja gar nicht, dass es ihnen gut tun kann, wenn die Hände was zu tun haben, während sie sich konzentrieren müssen. 10:58

  62. Iris

    Ja, mal sehen 🙂 11:01

  63. Mo. 17. Nov.

  64. Iris

    Sag mal, hast du noch was von dieser Wolle in dem schönen Türkis? Meinst du, du kannst mir da was von leihen? 10:04

  65. Stella

    Klar! Hol sie dir gerne ab 🙂 10:07

  66. Iris

    Oh danke dir! Lebensretterin! 😍 10:10

  67. Stella

    Freut mich, dass dir das Häkeln auch so beim Konzentrieren hilft 😊 10:16

  68. Iris

    Ja! Und ich kann es kaum erwarten, meiner Tochter die Mütze zu zeigen, die ich ihr gehäkelt habe, wenn ich fertig bin 😍 10:19

  69. Iris

    Wir sind übrigens nicht die einzigen, die die Handarbeit für sich entdeckt haben! Die Marianne malt jetzt Mandala während der Meetings 😄 10:22

  70. Iris

    Ich hab nur Angst, dass der Chef dann doch mal was dagegen hat, wenn wir alle während der Meetings noch was anderes machen 😂 10:29

  71. Stella

    Ach, das glaube ich nicht. Er hat mich nämlich schon nach einem Häkel-Workshop für sich gefragt 😄 10:31

