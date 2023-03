„Ich bin der Igel, der seine Stacheln vor Jesus ablegen muss“

Elias

Hey Alice, also im Prinzip ist es eine Ausbildung zum Psychologen und Sozialarbeiter im Saarland, mit vielen wissenschaftlichen Anteilen auch. Ich kann danach an Fisher Schools in Europa und den Amerikas unterrichten und therapeutische Beratung anbieten. Lehre und Praxis werden parallel betrieben. Wir helfen zum Beispiel Menschen mit Suchtproblemen, bei Problemen mit familiärer Gewalt oder einfach wenn Menschen Fragen haben. 00:06