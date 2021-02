Was bleibt von einer Jugend ohne Partys?

Anfang 2021, bei täglich fast 1000 Corona-Toten allein in Deutschland, sind solche Partys undenkbar. Man hält sich an die Regeln, verzichtet. Doch gleichzeitig wird unterschätzt, dass uns jungen Menschen dadurch kein Luxus, sondern etwas Essenzielles fehlt: dummes Zeug machen, weil es Spaß macht, weil es egal ist, was morgen ist. Versuchen, fehlschlagen, herausfinden, wer man sein kann, bevor die Welt einen mit Arbeit und Verantwortung überschüttet. Was bleibt davon in einer Pandemie? Auf einem Spaziergang durch Berlin will ich der Antwort näherkommen.