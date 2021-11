„Ich genieße, wie ihr leidet, weil ihr kein Geld mit mir macht“

Woher kommt die nachhaltige Potter-Faszination?

Ich habe „Harry Potter“ zuerst gehasst und fand den Hype darum total blöd, wurde aber von Freunden quasi dazu gezwungen, das zu gucken. Und irgendwie hat es mich dann doch gefangen. In einer dunklen Stunde habe ich die Bücher gelesen und gedacht „Hm, das ist gar nicht mal so scheiße, sogar ziemlich gut.“ Die Reihe hat mir in einer düsteren Zeit ein Licht am Ende des Tunnels gezeigt und seitdem hat der Kosmos einen Platz in meinem Herzen. Er ist ein „Safe Space“ geworden, in den ich mich geistig zurückziehen konnte. Realitätsflucht ist zwar eigentlich blöd, aber das war nun mal ein Grund für mich, überhaupt weiterzuleben und es sogar zu genießen, weiter am Leben zu sein. Dafür bin ich „Harry Potter“ für alle Zeit dankbar. Es ist nicht der beste Film der Welt, es gibt auch besser Buchreihen – aber damals war es für mich einfach das absolut Beste.

„J.K. Rowling kann mir das nicht kaputt machen“

Und die Kritik an J.K. Rowling, der Autorin der Buchreihe? Wie stehst du dazu?

Nun, früher wollte ich ihr mal die Hand schütteln und einfach „Danke“ sagen. Das will ich jetzt nicht mehr. Jemand, der so eine schöne Welt erschafft, und von Freundschaft und Akzeptanz schreibt, verhält sich plötzlich so kacke. Klar, sie ist auch nur ein Mensch, will in ihrem Herzen Gutes tun, aber sie hat sich sehr in dieses Gender-Thema verbissen und tut damit vielen Menschen weh. Da hatte ich, wie andere Fans auch, das Gefühl, dass ich diese schöne Welt nicht mehr genießen kann. Aber Daniel Radcliffe, aka „Harry Potter höchstselbst“, hat das dann sehr schön kommentiert: Wenn eine Geschichte einem im Leben hilft, kann sie dir keiner wegnehmen. Ich sehe J.K. Rowling inzwischen abgesondert von meiner Liebe zu Harry Potter. Sie kann mir das nicht kaputt machen, sie ist nicht die Geschichte, sie hat sie nur geschrieben.