Männer, habt ihr Angst, wenn Frauen sich vernetzen?

Reden wir erst einmal über die Vernetzung zwecks „hochziehen, helfen, empowern“. Hier spielt definitiv Futterneid eine Rolle: die Annahme, dass Wirtschaft, Erfolg, Macht ein Nullsummenspiel ist. Dass also Männer automatisch weniger bekommen, wenn Frauen mehr bekommen. Viele Männer sehen die Situation auch gar nicht so, dass sie irgendeinen unfairen Vorteil gegenüber Frauen haben. Nein, das System ist ihrer Ansicht nach an sich neutral und sie haben das, was sie haben, weil sie es verdient haben. Was ja jedem offen steht. Das liegt vielleicht daran, dass Privilegien für die, die sie haben, oft unsichtbar sind.