„Was soll ich denn noch tun, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden?“

Ob in der Bahn oder beim Einkaufen – Frauen mit Hijab werden in Deutschland systematisch anders behandelt und diskriminiert. Der Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung zeigte 2019, dass der Islam von den Befragten als deutlich weniger bereichernd empfunden wurde als andere Religionen. Etwas mehr als die Hälfte der nicht-muslimischen Befragten gaben zudem an, den Islam bedrohlich zu finden. Das merken auch junge Musliminnen, die in Deutschland einen Hijab tragen. Vier von ihnen erzählen, warum sie einen Hijab tragen, was er ihnen bedeutet und welche Erfahrungen sie als sichtbare Musliminnen in Deutschland machen.