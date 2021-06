Wieso es so schwer ist, die eigenen Eltern altern zu sehen

Ich sage lieber „älter geworden“ statt „alt geworden“, weil sich das für mich falsch anhört. Meine Mutter ist keine Greisin. Sie ist nur ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe lange versucht, das zu ignorieren, aber jetzt sind die Anzeichen so deutlich, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Es fing schleichend an. Dinge, die meine Eltern, früher gerne gemacht haben, machen sie nicht mehr oder viel seltener. Abends ausgehen, Wochenend-Städte-Trips, lange Reisen. Ihr Leben ist in den vergangenen Jahren ruhiger und langsamer geworden. Ich merke auch, dass sie öfter Hilfe benötigen, zum Beispiel bei der Bedienung ihrer Smartphones oder bei größeren Einkäufen.