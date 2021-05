„Die Angst vor dem Auffliegen wird mit jedem Erfolg größer“

Ist das Hochstapler-Syndrom eine psychische Erkrankung?

Man spricht zwar oft von einem Syndrom, was so klingt, als sei es eine Krankheit. Aber offiziell lautet der Name „Impostor-Phänomen“, und das hat erstmal keinen Krankheitswert. In manchen Fällen kann es aber eben in psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen, münden.