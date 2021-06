„Größere Gruppen sind immer noch ein ungewohnter Anblick“

So langsam kommt unser aller soziales Leben wieder in Schwung: Wir machen Picknicks, gehen Pizza essen und treffen uns, um gemeinsam Fußball zu schauen. Aber: Für viele von euch ist das alles gerade auch ziemlich stressig – das habt ihr uns auf Instagram erzählt. Zum Beispiel, dass ihr euch in größeren Gruppen immer noch unwohl fühlt und das schnell zu viel wird. Jetzt, wo man endlich wieder raus darf, will man manchmal lieber zuhause bleiben. Woher kommt das? Mit Hanna Christiansen, Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie an der Philipps-Universität in Marburg, haben wir im Videocall über sozialen Druck und „Joy of missing out“, also die Lust am Verpassen, gesprochen.