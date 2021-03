„Die Allermeisten verlassen das Haus nicht mehr“

Bei Gabi ging noch nie was schief, sie hat beim Sex auch keine Schmerzen. Auch Mike hat beim Sex mit seiner Freundin noch keine Probleme gehabt. Er entleert die Blase zur Sicherheit vorher vollständig. Nur Dennis gibt zu, dass „da schon mal was daneben gegangen“ ist. Das sei aber kein Problem gewesen. Schließlich habe seine Frau viel Verständnis und vor allem: Humor. „Man muss darüber lachen können“, sagt Dennis. „Deswegen bin ich auch froh, dass ich nie auf der Suche nach One Night Stands oder so war. Denn mit jemanden, den du nicht gut kennst, will dir das nicht passieren.“