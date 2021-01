„Alles, was ich jetzt bin, hängt von meiner Migräne ab“

Nach dem Abitur fährt Janas Abschlussklasse nach Lloret de Mar in Spanien auf Abifahrt. Für Jana ist jedoch im Vorhinein klar, dass sie nicht mitkommen wird. Alkohol trinken, mit mehreren Leuten in einem Zimmer schlafen und lange Fahrten oder Flüge sind für sie nicht ohne extreme Schmerzen möglich. Denn was die heute 21-Jährige von ihren Mitschüler*innen unterscheidet, ist ihre chronische Migräne, die sie seit circa dem achten Lebensjahr begleitet.