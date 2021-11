„Die Gefühle waren so unerträglich stark“

Da ich jetzt bessere Wege kenne, um mit der inneren Anspannung umzugehen, habe ich nicht mehr das Bedürfnis, mich zu verletzen. Außerdem habe ich weniger Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich kenne mich besser und handle nicht mehr so impulsiv, was zu weniger Streit und Wutanfällen führt. Meinen Mitmenschen erkläre ich, dass ich durch meine intensiven Gefühle die Welt oft anders wahrnehme. Deshalb wissen mein Freund und meine Familie, wie sie mir helfen können, wenn meine Emotionen mich übermannen: Wenn das passiert, erinnern sie mich an die Skills, die ich in der Therapie gelernt habe: Zum Beispiel ruhig zu atmen, zu meditieren, Sport zu treiben oder in ein Kissen zu boxen. Oder sie nehmen mich einfach mal in den Arm, während sie früher vielleicht in einen Gegenangriff gegangen wären.