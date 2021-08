„Man sollte in getrennten Zimmern schlafen“

Es ist mitten in der Nacht, bestimmt wird in wenigen Stunden der Wecker klingeln, du traust dich gar nicht erst, auf die Uhr zu schauen. Stattdessen wälzt du dich mit geschlossenen Augen hin und her, stellst dir Schafe vor, wie sie über Zäune springen, zählst mit – doch Schlaf ist nicht in Sicht. Diese Situation haben fast alle Menschen schon mal erlebt. Doch ab wann wird Schlaflosigkeit zum Problem? Und was kann man tun, um wieder besser zu schlafen? Marc Risch ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt am Clinicum Alpinum in Liechtenstein, das auf Schlafstörungen spezialisiert ist. Er erklärt, welche Ursachen Schlafstörungen haben, was man dagegen tun kann – und ab wann man sich professionelle Hilfe suchen sollte.