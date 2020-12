Wir sollten mehr Selbstgespräche führen

Selbstgespräche helfen außerdem, Dinge im Kopf zu behalten, beziehungsweise sie wieder dorthin zurückzuholen. Ich rede vor allem in solchen Situationen mit mir selbst, wenn ich mich an etwas erinnern muss. „Die Maske, wo ist meine Maske?“, sage ich vor mich hin, wenn ich auf der Suche danach bin. Zu oft hörte ich nämlich schon auf, herumzulaufen, weil ich einfach vergessen hatte, was ich suchte. Diese Vorgehensweise wendete ich auch beim Lernen an, mit dem Unterschied, dass das Selbstgespräch dann länger ausfiel. Mir half es immer, mir selbst zu erzählen, was ich wissen musste.