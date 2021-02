Wenn eine Teenagerin ihre Mutter pflegen muss

Sie teilte sich mit, indem sie mit zittriger Hand auf einen Zettel schrieb. Einmal schrieb sie, dass der Notfallknopf an ihrem Bett nicht immer funktioniere. An diesem Tag besuchte Mira ihre Mutter zum ersten Mal in der Rehaklinik, die zweieinhalb Stunden Autofahrt von ihrer Heimat entfernt war. Als sie die Worte ihrer Mutter las und realisierte, was das für Folgen haben könnte, wuchs sie über sich hinaus. Die Minderjährige forderte, den Leiter der Klinik zu sprechen und verlangte einen sofortigen Austausch der Geräte. Sie sprach das aus, was ihre Mutter in dem Moment nicht sagen konnte.